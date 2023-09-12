В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор

Сегодня вечером около 18 часов 55 минут на 81 километре дороги «Приморск - Выборг», в Выборгском районе Ленинградской области 61-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и совершил наезд на выполняющий дорожные работы трактор «Case», под управлением 50-летнего водителя,

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.