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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор

В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Выборгской районе Ленобласти

Сегодня вечером около 18 часов 55 минут на 81 километре дороги «Приморск - Выборг», в Выборгском районе Ленинградской области 61-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справился с управлением и совершил наезд на выполняющий дорожные работы трактор «Case», под управлением 50-летнего водителя,
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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