В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером

Накануне вечером около 18 часов 25 минут на 42 километре дороги «Молодежное – Верхнее Черкасово» в Выборгском районе Ленинградской области 37-летний водитель, управляя мотоциклом «Харлей Девидсон», потерял контроль над управлением, и осуществил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Киа Соренто» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту полицейскими проводится проверка устанавливаются обстоятельства произошедшего.