В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали

Сегодня вечером около 17 часов 00 минут на 20 километре дороги "Зеленогорск - Приморск - Выборг", в Выборгском районе Ленобласти 37-летняя дама, управляя автомобилем "Додж", по неустановленным причинам не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Рено Логан", под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и другие два пассажира этого автомобиля 42 и 20 лет, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.