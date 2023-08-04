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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали

В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Зеленогорск-Приморск-Выборг"

Сегодня вечером около 17 часов 00 минут на 20 километре дороги "Зеленогорск - Приморск - Выборг", в Выборгском районе Ленобласти 37-летняя дама, управляя автомобилем "Додж", по неустановленным причинам не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Рено Логан", под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и другие два пассажира этого автомобиля 42 и 20 лет, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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