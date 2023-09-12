ента новостей

11:55
В Петербурге пенсионер продал квартиру и перевел мошенникам 11 млн рублей
11:52
В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей
11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
11:41
В Шушарах задержан поджигатель автомобилей
10:25
В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения
10:23
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
10:20
В Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино
00:57
Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне – 2023/2024, проиграв клубу АКМ из Тульском области со счётом 0:4
22:30
На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля
19:59
«Ленинградец» Сергея Кирьякова проиграл в 9-м туре ФНЛ махачкалинскому «Динамо», которое тренирует Курбан Бердыев
19:34
Россияне Даниил Медведев и Вера Звонарёва проиграли свои финалы на Открытом чемпионате США – 2023
18:00
В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»
16:00
В Ленобласти полицейские прямо на улице помогли появиться на свет новорождённому мальчику
15:42
Губернатор Петербурга и Президент Туркменистана обсудили сотрудничество и перспективные проекты в экономической и гуманитарной сферах
15:02
В Ленобласти открылось производство автоприцепов
12:51
В Ленобласти три человека пострадали в ДТП с лосем
11:50
Делегация Корабелки в Китае
10:19
Спасатели пытаются найти выживших в Марокко после мощного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек
09:55
В Ленобласти из иномарки похитили 17 миллионов рублей
22:36
«СКА–1946» разгромлен череповецким «Алмазом» со счётом 1:4, повторный матч с тем же соперником состоится 11 сентября
20:47
Выиграв интереснейший матч у саратовского «Протона», волейбольная «Ленинградка» обеспечила себе выход в следующий этап «Кубка Столетия»
15:45
Петербургская «Звезда» Дмитрия Комбарова, в 8-м туре второй лиги не только проиграла, но и не забила: произойдёт ли отставка главного тренера?
02:32
Крах петербургских команд в матчах чемпионата ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла тульскому АКМ 2:4, «Динамо» вообще не смогло забить тюменскому «Рубину»
02:08
«Иркутск» победил на своём поле петербургское «Динамо» в матче 8-го тура третьего футбольного дивизиона, мяч у динамовцев забил Алексей Плотников
18:39
Российский теннисист Даниил Медведев смог победить первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США, Вера Звонарёва сыграет в парном финале
12:21
На трассе "Сортавала" большегруз снес четыре легковушки, есть погибшие
12:15
Во Всеволожске водитель «Форда Фокус» погиб въехав в песочную горку
12:12
На севере Петербурга задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже
12:10
В Петербурге 68-летний профессор университета перевел мошенникам почти 9,2 млн рублей
01:09
В очередном матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила «Тулицу»: Анастасия Чернова набрала 17 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей

В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей

0
6
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей

Вчера утром около 09 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о конфликте на территории гаражного кооператива возле дома 65 по улице Военный городок в Янино-1.
Прибывшими на место происшествия полицейскими задержан 36-летний неработающий житель Омской области, проживающий в Янино, - арендодатель гаража по этому адресу.
Мужчина высказывал угрозы в отношении представителей гаражного кооператива, препятствуя законному сносу гаражей, после чего выстрелил в воздух из сигнального пистолета.
Стрелка доставили в 128 отдел полиции для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ.
Установлено, что задержанный не является владельцем оружия, а за его плечами имеется несколько судимостей, в том числе за разбой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-08-2021, 14:38
В Ленобласти мужчина выстрелил в соседа по даче
5-09-2023, 13:33
В Петербурге дорожный конфликт мужчин на «Мерседесах» закончился стрельбой
11-06-2023, 12:05
В Невском районе после ДТП произошел конфликт со стрельбой
2-08-2023, 12:56
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
14-09-2022, 14:06
В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам
5-09-2023, 13:37
В Петербурге водитель автобуса стрелял в пассажира

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
0
126
Вчера, 22:30
На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля
0
102
Вчера, 18:00
В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»
0
111
Вчера, 12:51
В Ленобласти три человека пострадали в ДТП с лосем
Наверх