В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей

Вчера утром около 09 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о конфликте на территории гаражного кооператива возле дома 65 по улице Военный городок в Янино-1.

Прибывшими на место происшествия полицейскими задержан 36-летний неработающий житель Омской области, проживающий в Янино, - арендодатель гаража по этому адресу.

Мужчина высказывал угрозы в отношении представителей гаражного кооператива, препятствуя законному сносу гаражей, после чего выстрелил в воздух из сигнального пистолета.

Стрелка доставили в 128 отдел полиции для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ.

Установлено, что задержанный не является владельцем оружия, а за его плечами имеется несколько судимостей, в том числе за разбой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.