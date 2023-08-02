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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец

В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Кировского района Ленинградской области задержан стрелок с острова Большой Зеленец

Вчера ночью около 02 часов 30 минут к полицейским поступило сообщение о том, что в Кировском районе Ленинградской области, в 15 км от Шлиссельбурга, на острове Большой Зеленец мужчина размахивает предметом похожим на ружье и стреляет из него в воздух.

На месте происшествия опергруппой полиции задержан 37-летний неработающий житель поселка Парголово, однако ружья при нем обнаружено не было, поскольку еще до прибытия полицейских он утопил принадлежащее ему ружье в Ладожском озере.

В отношении стрелка составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 ч.1 КоАП РФ (хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО стрельба
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