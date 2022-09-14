В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам

Накануне к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе на остановке возле дома № 10 по улице Железнодорожная в городе Выборг.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал 35-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в сторону дорожных знаков. У задержанного изъят пневматический пистолет.

Хулигана доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.