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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам

В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего по дорожным знакам в Выборге

Накануне к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе на остановке возле дома № 10 по улице Железнодорожная в городе Выборг.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал 35-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в сторону дорожных знаков. У задержанного изъят пневматический пистолет.

Хулигана доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО стрельба пневматика хулиганство
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