В Тихвине задержали афериста, пытавшегося обмануть пенсионерку

Накануне вечером около 16 часов 20 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что, 86-летней пенсионерке в Тихвине звонят мошенники и требуют у нее денег.

В этот же день сотрудники уголовного розыска возле дома 31, в 5 микрорайоне города Тихвин, с поличным, в момент передачи денежных средств, задержали 21-летнего гражданина одного из сопредельных государств, подозреваемого в том, что ранее он звонил пенсионерке и обманным путем убедил ее передать денежные средства в размере 700 тысяч рублей возле дома по месту жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.