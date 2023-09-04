В центре Петербурга задержали карманника - "гастролера"

Вчера под утро около 03 часов 25 минут возле дома 56 по Литейному проспекту с поличным при совершении кражи из сумки 26-летнего местного жителя сотрудники управления уголовного розыска Главка задержали 27-летнего ранее неоднократно судимого гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

В сумке жертвы находилось 15 000 рублей, на которые и покусился карманник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности злоумышленника.