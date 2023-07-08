В Тихвине задержали забившего оппонента доской на городском кладбище

Накануне утром около 07 часов 20 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение из районной больницы о доставлении 37-летнего тихвинца с тяжелыми телесными повреждениями.

Полицейскими было установлено, что накануне, около 20 часов 00 минут, при распитии алкогольных напитков на городском кладбище по улице Ленинградской в городе Тихвин, между пострадавшим и его оппонентом возник конфликт из-за невыплаченного долга в размере 1 500 рублей, в ходе которого заимодавец доской избил должника.

Вчера вечером около 17 часов 00 минут возле дома 17 по 2 микрорайону в городе Тихвин подозреваемый в совершении содеянного был задержан.

В отношении 25-летнего неработающего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.