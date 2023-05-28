На трассе «Нарва» в лобовом ДТП рогибли мать и 7-летний сын

Сегодня около 16 часов 30 минутв, на 102-м километре трассы "Нарва", неподалеку от деревни Куты, в Кингисеппском районе Ленобласти столкнулись "Лада Гранта" и большегруз "Volvo".

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. В результате ДТП погибла 38-летняя женщина-водитель "Лады" и ее 7-летний сын.

На месте работали спасатели, тела деблокировали. По информации ФКУ "Упрдор Северо-Запад", в районе места происшествия организовано реверсивное движение.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Проверку проводит Кингисеппская районная прокуратура.