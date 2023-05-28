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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» в лобовом ДТП рогибли мать и 7-летний сын

На трассе «Нарва» в лобовом ДТП рогибли мать и 7-летний сын

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Мать с 7-летним сыном погибли в лобовой ДТП с фурой на трассе "Нарва"

Сегодня около 16 часов 30 минутв, на 102-м километре трассы "Нарва", неподалеку от деревни Куты, в Кингисеппском районе Ленобласти  столкнулись "Лада Гранта" и большегруз "Volvo".

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу. В результате ДТП погибла 38-летняя женщина-водитель "Лады" и ее 7-летний сын.

На месте работали спасатели, тела деблокировали. По информации ФКУ "Упрдор Северо-Запад", в районе места происшествия организовано реверсивное движение.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция. Проверку проводит Кингисеппская районная прокуратура.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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