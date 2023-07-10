В Ленобласти в ДТП пострадало 4 человека, водитель с места скрылся

Накануне вечером около 16 часов 35 минут на 4 км автодороги «Санкт-Петербург-завод имени Свердлова - Всеволожск», во Всеволожском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бордюрный камень), с последующим опрокидыванием.

Водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля «Лада Ларгус»:

неустановленная женщина, на вид 35 лет, скончалась на месте происшествия, а остальные трое - 46-ти, 23 и 18 лет в удовлетворительном состоянии госпитализированы в медицинское учреждение.

Составлена ориентировка на розыск 36-летнего водителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.