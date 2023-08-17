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Питерец.ру » Происшествия » В Приомрском районе иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате

В Приомрском районе иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП со сбитым самокатчиком - подростком

Накануне вечером около 16 часов 50 минут возле дома 17/3 по улице Марка Галлая, в Приморском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автомобилем «Грейт Волл», совершил наезд на выехавшего из дворовой территории на проезжую часть на электросамокате 11-летнего подростка.
В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП самокаты дети
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