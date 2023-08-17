В Приомрском районе иномарка сбила 11-летнего подростка на электросамокате

Накануне вечером около 16 часов 50 минут возле дома 17/3 по улице Марка Галлая, в Приморском районе Петербурга 62-летний водитель, управляя автомобилем «Грейт Волл», совершил наезд на выехавшего из дворовой территории на проезжую часть на электросамокате 11-летнего подростка.

В результате ДТП мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.