В Красносельском районе иномарка сбила 13-летнего мальчика на электросамокате

Накануне днем около 15 часов 00 минут возле дома 28 корпус 1 по улице Летчика Пилютова, в Красносельском районе Петербурга 43-летний водитель автомобиля «Сузуки SX4» при повороте в дворовый проезд совершил наезд на 13-летнего мальчика, который на электросамокате, без сопровождения родителей, двигался по проезжей части дороги.

В результате столкновения подросток в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.