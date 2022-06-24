В Приморском районе иномарка сбила подростка

В минувшую среду поздним вечером около 22 часов 30 минут возле дома 55 по улице Парашютной 26-летний водитель, управляя автомобилем «Киа К5», при проезде по регулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на 12-летнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все детали произошедшего.