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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила подростка

В Приморском районе иномарка сбила подростка

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Полицейские устанавливают все детали ДТП с подростком в Приморском районе Петербурга

В минувшую среду поздним вечером около 22 часов 30 минут возле дома 55 по улице Парашютной 26-летний водитель, управляя автомобилем «Киа К5», при проезде по регулируемому пешеходному переходу, совершил наезд на 12-летнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора без сопровождения взрослых.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП пострадавший пешеход дети
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