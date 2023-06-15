В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате

Поздним вечером 13 июня около 22 часов 25 минут возле дома 54 по проспекту Космонавтов 33-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 330D» и двигаясь от Витебского проспекта, при повороте направо на проспект Космонавтов совершил наезд на 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.