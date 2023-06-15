Поздним вечером 13 июня около 22 часов 25 минут возле дома 54 по проспекту Космонавтов 33-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 330D» и двигаясь от Витебского проспекта, при повороте направо на проспект Космонавтов совершил наезд на 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП мальчик с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП в котором пострадал 15-летний самокатчик
Поздним вечером 13 июня около 22 часов 25 минут возле дома 54 по проспекту Космонавтов 33-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 330D» и двигаясь от Витебского проспекта, при повороте направо на проспект Космонавтов совершил наезд на 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.
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