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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе иномарка сбила подростка на электросамокате

В Петроградском районе иномарка сбила подростка на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на несовершеннолетнего самокатчика в Петроградском районе 

Накануне вечером около 19 часов 00 минут возле дома 7 по Ждановской улице 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекающего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора 15-летнего жителя Екатеринбурга. 

Подросток в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. 

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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