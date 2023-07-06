В Петроградском районе иномарка сбила подростка на электросамокате

Накануне вечером около 19 часов 00 минут возле дома 7 по Ждановской улице 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пересекающего проезжую часть на электросамокате по запрещающему сигналу светофора 15-летнего жителя Екатеринбурга.

Подросток в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.