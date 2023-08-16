В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге дома в садоводстве под Лугой

12 августа 2023 года около 01 часа 40 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 51-летней дачницы о том, что неизвестный поджег ее дом в СНТ «Ворошиловец».

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.

Вчера утром около 09 часов 35 минут возле дома 2 корпус 6 по Боровой улице в Петербурге в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Лужского района по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый за убийство 42-летний петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.