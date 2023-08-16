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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге дома в садоводстве под Лугой

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге дома в садоводстве под Лугой

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Опубликовал: Питерец
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Поджигатель из-под Луги задержан полицией на Боровой улице в Петербурге

12 августа 2023 года около 01 часа 40 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 51-летней дачницы о том, что неизвестный поджег ее дом в СНТ «Ворошиловец».
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.
Вчера утром около 09 часов 35 минут возле дома 2 корпус 6 по Боровой улице в Петербурге в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Лужского района по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый за убийство 42-летний петербуржец.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район поджог
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