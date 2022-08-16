ента новостей

13:10
В Петербурге пожилая женщина отдала аферистам почти 7 миллионов рублей
13:02
В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку
12:54
В Ленобласти задержан мигрант, избивший автовладельца за замечание
12:04
Выставка «Мифотворчество»
11:50
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:45
В Петербурге задержали двух мужчин за стрельбу в Юсуповском саду
11:42
В Петербурге мужчина под угозой ножа отобрал у подростка около 600 тысяч рублей
11:37
В Петербурге задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске
11:31
На КАД в массовом ДТП пострадали двое детей
11:15
Благотворительный фестиваль «Остаёмся помогать»
11:07
Сроки окончания работ на мосту через реку Лубья в составе КАД продлены
10:06
Как не отравиться грибами?
09:10
Что с ковидными койками?
08:22
Продолжаем взаимодействие с Белоруссией
19:55
В Ленобласти стартовал сев озимых
19:52
В Смольном создадут механизмы для общения с горожанами о КРТ только к сентябрю
19:02
Военно-медицинская эстафета первый день соревнований
15:44
Театральная библиотека примет участие в акции "Ночь кино"
15:42
IOWA выступит на ROOF FEST
12:46
Выставка Анастасии Иванниковой «Farben Leben»
12:42
«Мы в игре. Лето в Санкт-Петербурге» — футбольный фестиваль для девочек
12:38
В Курортном районе задержали охотников за чёрным металлом
12:34
Восемь человек были ранены в результате обстрела автобуса в Иерусалиме
12:28
18 детей и десятки людей погибли в результате пожара в церкви в Египте
12:19
Под Гатчиной микроавтобус столкнулся с легковушкой и упал на бок
12:15
В Ленобласти 9-летняя девочка выпала из окна в детском лагере
11:34
В Петербурге задержали мужчину за хулиганскую стрельбу из травмата
11:26
В Ленобалсти рейсовый автобус сбил пожилую женщину
11:20
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из «пневматики»
10:13
Успейте купить IKEA
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двух мужчин за стрельбу в Юсуповском саду

В Петербурге задержали двух мужчин за стрельбу в Юсуповском саду

0
50
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин за стрельбу в Юсуповском саду

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 50 по Садовой улице в Юсуповском саду двое мужчин стреляют.

Прибывший на место происшествия наряд полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержал двоих ранее судимых мужчин, 33 и 57 лет. Хулиганы доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). У 33-летнего мужчины изъят обрез ружья и 19 патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-08-2022, 12:49
В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу
4-08-2022, 09:50
В Петербурге задержан мужчина за хулиганскую стрельбу
25-03-2022, 11:42
В Петербурге задержали мужчин, избивших гражданина на улице
12-08-2022, 12:15
В Петербурге задержали женщину за хулиганскую стрельбу из травмата
18-07-2022, 12:01
В Петербурге пятеро мужчин избили сотрудников магазина, забрали алкоголь
Вчера, 11:20
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из «пневматики»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
10
Сегодня, 13:02
В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
56
Сегодня, 11:31
На КАД в массовом ДТП пострадали двое детей
0
131
Вчера, 12:19
Под Гатчиной микроавтобус столкнулся с легковушкой и упал на бок
0
103
Вчера, 11:26
В Ленобалсти рейсовый автобус сбил пожилую женщину
Наверх