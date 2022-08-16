В Петербурге задержали двух мужчин за стрельбу в Юсуповском саду

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 50 по Садовой улице в Юсуповском саду двое мужчин стреляют.

Прибывший на место происшествия наряд полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержал двоих ранее судимых мужчин, 33 и 57 лет. Хулиганы доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). У 33-летнего мужчины изъят обрез ружья и 19 патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.