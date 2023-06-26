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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали мужчину с макетом АК-74

В Приморском районе задержали мужчину с макетом АК-74

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан не наигравшийся в войну стрелок из Приморского района

Накануне ранним утром около 06 часов 25 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 20-летнего молодого человека о том, что возле дома 15 корпус 1 по улице Торфяная дорога неизвестный, сидя в кустах, перезаряжает предмет похожий на автомат и целится в прохожих.
Прибывшими незамедлительно на место нарядом патрульно-постовой службы около дома 10 по улице Торфяная дорога задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый 33-летний мужчина, который при себе имел предмет, конструктивно схожий с АК-74.
Согласно экспертизе, предмет является макетом АК-74 и не пригоден для производства выстрелов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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