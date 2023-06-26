В Приморском районе задержали мужчину с макетом АК-74

Накануне ранним утром около 06 часов 25 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 20-летнего молодого человека о том, что возле дома 15 корпус 1 по улице Торфяная дорога неизвестный, сидя в кустах, перезаряжает предмет похожий на автомат и целится в прохожих.

Прибывшими незамедлительно на место нарядом патрульно-постовой службы около дома 10 по улице Торфяная дорога задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый 33-летний мужчина, который при себе имел предмет, конструктивно схожий с АК-74.

Согласно экспертизе, предмет является макетом АК-74 и не пригоден для производства выстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ