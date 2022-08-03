В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу

Вчера вечером около 18 часов 50 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от прохожего о том, что на детской площадке возле дома 95 по улице Бабушкина сидят двое мужчин в алкогольном опьянении и стреляют из оружия в разные стороны.

Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции, по подозрению в совершении указанного преступления, были задержаны двое неработающих граждан, 1989 и 1993 годов рождения.

В ходе личного досмотра у одного из задержанных изъят охолощенный пистолет. В отношении злоумышленников составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.