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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека

В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека

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Опубликовал: Anton78
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На улице Руставели автомобиль «Джили» столкнулся со стоящим на светофоре трактором «JCB» и «Шкодой Октавия», после чего трактор врезался в «Шкоду Карок»

Сегодня утром около 09 часов 45 минут возле дома 37 по улице Руставели неизвестный водитель, управляя автомобилем «Джили», не справился с управлением и совершил столкновение со стоящими на светофоре трактором «JCB» под управлением 45-летнего мужчины и автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которой находилась 32-летняя женщина. В результате столкновения трактор совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Шкода Карок» под управлением 41-летнего мужчины..

Водитель автомашины «Джили», а также его 22-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализированы.

По данному факту полициейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП.

Источник: Конкретно.ру
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