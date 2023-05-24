В Калининском районе в массовом ДТП постродали два человека

Сегодня утром около 09 часов 45 минут возле дома 37 по улице Руставели неизвестный водитель, управляя автомобилем «Джили», не справился с управлением и совершил столкновение со стоящими на светофоре трактором «JCB» под управлением 45-летнего мужчины и автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которой находилась 32-летняя женщина. В результате столкновения трактор совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Шкода Карок» под управлением 41-летнего мужчины..

Водитель автомашины «Джили», а также его 22-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализированы.

По данному факту полициейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП.