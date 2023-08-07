В Никольском мужчина на даче стрелял в соседа

Накануне вечером около 19 часов 55 минут к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение от 64-летнего гражданина о том, что в городе Никольское на Песчаной улице мужчина стреляет по людям.

Оперативно прибывшими на место полицейскими задержан 59-летний местный житель, который на своем дачном участке в СНТ «Перевоз-1» четырежды выстрелил из пневматического пистолета в сторону соседа.

Пневматический пистолет изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ.