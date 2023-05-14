В Сестрорецке задержали стрелка из травматики

Вчера днем около 15 часов 20 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение о том, что у дома 1 по улице Песочной в Сестрорецке по улице ходит мужчина с пистолетом и лопатой, и стреляет в воздух.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 64-летний местный житель, который, в ходе конфликта с 33-летним оппонентом из принадлежащего ему травматического пистолета произвел один выстрел вверх.

Изъят пистолет ТТ «Лидер», магазин к нему, 6 патронов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.