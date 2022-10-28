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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина стрелял в экскаватор

В Петербурге мужчина стрелял в экскаватор

0
43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали мужчину, который из хулиганских побуждений стрелял по экскаватору

Накануне к полицейским Петроградского района Пеетрбурга обратился 45-летний мужчина с заявлением о том, что с 5 этажа дома 20 по улице Ленина неизвестный мужчина стреляет из пневматического пистолета по экскаватору.

Прибывший на место наряд полиции в своей квартире по вышеуказанному адресу задержал 28-летнего неработающего мужчину, который стрелял по экскаватору, производящему ремонтные работы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Пневматический пистолет изъят.

Все по теме: Петроградский район стрельба пневматика хулиганство
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