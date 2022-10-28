В Петербурге мужчина стрелял в экскаватор

Накануне к полицейским Петроградского района Пеетрбурга обратился 45-летний мужчина с заявлением о том, что с 5 этажа дома 20 по улице Ленина неизвестный мужчина стреляет из пневматического пистолета по экскаватору.

Прибывший на место наряд полиции в своей квартире по вышеуказанному адресу задержал 28-летнего неработающего мужчину, который стрелял по экскаватору, производящему ремонтные работы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Пневматический пистолет изъят.