Во Всеволожске мужчину подозревают в домогательстве к подростку на детской площадке

Накануне вечером около 21 часа к полицейским Всеволожмского района Ленинградской области обратилась мать 14-летнего мальчика. По словам женщины, двумя часами ранее на детской площадке неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына.

Нарядом полиции по подозрению задержали 51-летнего неработающего жителя города Всеволожск. Мужчину поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.