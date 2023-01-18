В Ленобласти рецидивист надругался над 6-летним мальчиком

Вчера к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась 25-летняя мать 6-летнего мальчика, проживающая в общежитии на Магистральной улице. Она заявила на 39-летнего мужчину, который около 21 часа в коридоре 1-го этажа неработающий местный житель совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика.

Подозреваемый задержан и доставлен в 112 отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», задержанный в 2000 году был судим за изнасилование и убийство, в 2011 – за грабеж и в 2013 году – за разбой. Получил 12 лет, но через 8 лет освобожден условно-досрочно.