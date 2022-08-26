В Петербурге мужчину подозревают в развращении 10-летнего мальчика

Накануне к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 34-летняя мать 10-летнего мальчика. Женщина указала на квартиру доме на Ленинском проспекте, в которой неизвестный в период с 21 по 22 августа совершал развратные действия в отношении её сына.

Сегодня ночью полицейские подняли из постели 47-летнего неработающего владельца квартиры и доставили его в Следственный комитет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый демонстрировал ребенку фаллоимитаторы из латекса. До этого мужчина переписывался с мальчиком в мессенджере и уговорил его прийти в гости.