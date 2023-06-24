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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Старая задержали подозрительного мигранта на детской площадке

В деревне Старая задержали подозрительного мигранта на детской площадке

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Опубликовал: Anton78
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Подозрительный мигрант задержан на детской площадке во Всеволожском районе. Поведение приезжего взволновало маму двухлетней девочки

Накануне вечером около 20 часов 30 минут в экстренные службы поступило сообщение от 36-летней жительницы деревни Старая. Женщина рассказала правоохранителям о том, что на детской площадке на улице Верхняя находится подозрительный мужчина, смотрит на детей, совершает насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2021 года рождения.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 41-летнего гражданина Узбекистана, неработающего, не имеющего регистрации на территории РФ. Задержанного доставили в полицию, на него составлен протокол о нарушении правил миграции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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