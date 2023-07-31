В Невском районе электросамокатчик сбил 10-летнего мальчика

Вчера около 12 часов возле дома 4 по улице Устинова электросамокат сбил 10-летнего мальчика.

Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова в состоянии средней степени тяжести. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупа травма живота и ушиб левого плечевого сустава.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Кроме того, сообщений о происшествии в службы города не поступало, в связи с чем ДТП сотрудниками ГИБДД не оформлено и виновник не выявлен.