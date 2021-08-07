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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка

В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка

0
68
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пьяный житель Колпино на самокате сбил 5-летнего ребенка

Накануне днем, около 15 часов 15 минут возле дома 38/17 по Павловской улице 54-летний местный житель, управляя без прав электросамокатом Kugoo, сбил ребенка на тротуаре. Мальчик передвигался пешком в попутном направлении. Самокатчик оказался в нетрезвом состоянии.

5-летний мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ссадинами левого плеча в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в Детскую городскую больницу №1.

Возбуждено дело об административном производстве по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район электросамокат ДТП дети
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