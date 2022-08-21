ента новостей

16:25
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч
16:01
СК РФ проверит информацию о планируемом сносе бывшего кинотеатра после обращения петербурженки
14:35
Росгвардейцы оказали помощь петербуржцам, пострадавшим от жары и нападения неизвестного
13:00
В Ленобласти сын поджег в бане мать и соседа
11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
10:42
В Горелово на пепелище сгоревшего дома обнаружили два трупа
00:17
«Динамо» победило «Спартак» с минимальным преимуществом благодаря ошибке Наиля Умярова
19:18
Перед стартом турнира имени Н. Г. Пучкова СКА обыграл «Сочи»
14:12
В Петербурге установят памятник Александру Блоку
14:08
В Петербурге Дворцовый мост подсветят в цвета российского флага
14:02
Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении почетного звания «Город воинской доблести»
13:59
Выставка Софии Азархи «Сентиментальное воспитание»
13:56
Выставка «FarbenLeben»
13:53
На пляже Финского залива нашли снаряд времен ВОВ
13:51
Великобритания с каждым днем ​​все глубже погружается в кризис
13:50
После ареста Харлашкина СМИ не исключают, что своих мест лишатся другие чиновники
13:29
Полиция поместила католического епископа под домашний арест после рейда на епархию в Никарагуа
13:23
В Петербурге у пенсионерки выманили 2,5 миллиона рублей
13:15
В Петербурге пожилая женщина отдала мошенникам почти 3,4 миллиона рублей
13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
12:57
В Мурино тушили балкон
11:43
Автогонок у нас больше не будет?
11:27
Ковид становится сезонным заболеванием
10:21
Европе временно перекроют газ
18:31
«Военно-медицинская эстафета» в рамках «АрМИ 2022» продолжилась соревнованиями младшего и среднего медицинского состава
15:50
В Ивангороде Ленинградской области состоится военно-патриотическая акция в честь Дня государственного флага России
14:48
В Петербурге 17-летний турист из Ижевска устроился курьером к телефонным мошенникам
13:33
Парламентарии Петербурга предложили поддержать рублем профилактику пристрастия к азартным играм
13:26
Петербургу выделены субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии
13:20
Выставка «Fading out»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку

На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку

0
82
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Ребенок во возрасте 3 лет 10 месяцев попал под машину в Купчино.

Вчера около 12 часов 30 минут на территории Софийской овощебазы фура наехала 3-летнюю девочку. Малышка шла в сопровождении матери параллельно движению фуры "Volvo FH" под управлением 26-летнего жителя Дагестана.

С диагнозом: сочетанная мототравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ссадины рук и ног, ушиб левого голеностопного сустава, повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопного сустава, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель фуры с 2021 года 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
31-08-2021, 12:40
На севере Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку
16-08-2022, 13:02
В Купчино иномарка сбила 9-летнюю девочку
12-02-2019, 09:42
В Петербурге с крыши дома на 14-летнюю девочку упала льдина
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
1-07-2022, 14:33
В Колпино иномарка сбила 8-летнего мальчика

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 11:28
На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку
0
98
Вчера, 13:05
В Ленобласти мотоцикл после удара с иномаркой отлетел в отечественную легковушку
0
111
19-08-2022, 12:57
На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
0
109
19-08-2022, 12:48
В Петербурге УАЗ-Патриот совершил наезд на металлическое ограждение. Водитель скончался на месте
Наверх