На Софийской овощебазы фура сбила 3-летнюю девочку

Вчера около 12 часов 30 минут на территории Софийской овощебазы фура наехала 3-летнюю девочку. Малышка шла в сопровождении матери параллельно движению фуры "Volvo FH" под управлением 26-летнего жителя Дагестана.

С диагнозом: сочетанная мототравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ссадины рук и ног, ушиб левого голеностопного сустава, повреждение капсульно-связочного аппарата левого голеностопного сустава, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

По данным АН «Оперативное прикрытие», водитель фуры с 2021 года 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.