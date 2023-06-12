В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбое

В минувшую рятницу к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 65-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 02 часов 00 минут до 05 часов 00 минут, возле дома 15 по проспекту Косыгина его избил неизвестный и отобрал принадлежащее ему имущество.

Материальный ущерб составил 100 000 рублей.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

10 июня около 19 часов 50 минут возле дома 2 по Ленской улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый 44-летний неработающий.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.