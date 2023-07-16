В лесу под Кингисеппом группа мигрантов изнасиловала женщину

13 июля 2023 года около 22 часов 00 минут к полицейским поступило сообщение о нападении на 43-летнюю женщину - зарегистрированную в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

15 июля 2023 года сотрудниками уголовного розыска возле дома 19 по Петроградской улице в одном из садоводческих участков Кингисеппского района Ленобласти были задержаны трое граждан одного из государств ближнего зарубежья, 26-ти, 28-ми и 22-лет, которые были изобличены в нападении.

У оперативников есть веские основания подозревать, что эти трое, в лесном массиве, расположенном у Нежновского сельского поселения Кингисеппского района Ленобласти, совершили противоправные действия в отношении потерпевшей, после чего с места происшествия скрылись.

Все трое подозреваемых задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.