В Ленобласти задержали сторожа, который угнал «Тойоту Тундра»

Вчера утром около 09 часов 50 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило заявление от 46-летнего о том, что в период с 13 по 14 ноября с промзоны «Фосфорит» Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского района, неизвестный совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Тойота Тундра».

Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками ГИБДД по подозрению в совершении данного преступления по «горячим следам» задержан ранее судимый 31-летний сторож.

Позже сотрудниками ГИБДД возле дома 7 по улице Центральная в деревне Большое Куземкино Кингисеппского района обнаружен разыскиваемый автомобиль, который после осмотра передан владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).