Пожилая жительница Выборга перевела аферистам 2 млн рублей

Вчера к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 77-летняя жительница города Выборг. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что еще 28 июня ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником полиции и предупредил, что надо быть бдительным – срочно перевести все накопления на безопасный счет. В результате, пожилая женщина отправила мошенникам 2 млн рублей.

То, что обратилась в полицию так поздно, пенсионерка объяснила плохим самочувствием.