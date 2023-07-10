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Питерец.ру » Происшествия » Пожилая жительница Выборга перевела аферистам 2 млн рублей

Пожилая жительница Выборга перевела аферистам 2 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерка из Выборгского района Ленобласти перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Вчера к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 77-летняя жительница города Выборг. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что еще 28 июня ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником полиции и предупредил, что надо быть бдительным – срочно перевести все накопления на безопасный счет. В результате, пожилая женщина отправила мошенникам 2 млн рублей.

То, что обратилась в полицию так поздно, пенсионерка объяснила плохим самочувствием.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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