В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 965,5 тысяч рублей

Накануне вечером к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 69-летняя пенсионерка, проживающая в садоводстве "Ольха" в массиве Тайцы. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что двумя днями ранее ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка ВТБ. Телефонный собеседник утверждал, что со счета пенсионерки якобы пытаются снять деньги и убедил перевести сбережения на "безопасный" счет. Поверив аферисту, женщина лишилась 965,5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в значительном размере".