Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 84-летняя жительница Сертолово. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил мужчина, который представился полицейским. Теелфонный собеседник рассказал женщине историю о том, что деньги с её банковского счёта, якобы, планируют похитить злоумышленники. Лжеполицейский настаивал, что необходимо следовать его инструкциям, а именно оперативно перевести накопления на сторонний, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пенсионерка поверила телефонному мошеннику и перевела ему 250 тысяч рублей.