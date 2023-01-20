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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей

Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей

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Опубликовал: Питерец
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Пенсионерка из Сертолово доверились голосу в трубке и осталась без крупной суммы

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 84-летняя жительница Сертолово. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил мужчина, который представился полицейским. Теелфонный собеседник рассказал женщине историю о том, что деньги с её банковского счёта, якобы, планируют похитить злоумышленники. Лжеполицейский настаивал, что необходимо следовать его инструкциям, а именно оперативно перевести накопления на сторонний, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал.

Пенсионерка поверила телефонному мошеннику и перевела ему 250 тысяч рублей.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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