Пенсионерка из Выборга перевела аферистам почти 170 тысяч рублей

Вчера к полицейским выборгского района Ленинградской области обратилась 65-летняя жительница города Выборг. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что ей на сотовый телефон звонила женщина. Телефонная собеседница представилась следователем и сообщил пенсионерке, что с её счёта злоумышленники якобы пытаются снять деньги. Для безопасности она посоветовала перевести накопления на сторонний, якобы надёжный счёт, реквизиты которого продиктовала. Пенсионерка поверила аферистке и перевела почти 170 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество".