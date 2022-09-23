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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей

В Тихвине пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Тихвинском районе Лениобласти пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей

Вчера к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 74-летняя жительница города Тихвин. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что днем ранее ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры. Телефонный собеседник рассказал пожилой женщине о том, что хранить деньги на банковском счёте стало небезопасно. Он посоветовал перевести накопления на сторонний, якобы безопасный счёт, реквизиты которого продиктовал. Пожилая женщина приняла телефонного мошенника за настоящего сотрудника прокуратуры. Женщина выполнила его инструкцию и перевела на счёт мошенника почти 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район мошенничество пенсионеры
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