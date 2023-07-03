На автодороге Санкт-Петербург — Ручьи пьяный автодебошир был задержан росгвардейцами

На автодороге Санкт-Петербург — Ручьи экипаж военных автоинспекторов Северо-Западного округа Росгвардии заблокировал и задержал водителя легкового автомобиля, находившегося в нетрезвом состоянии.

В ходе патрулирования росгвардейцы обратили внимание на легковой автомобиль, совершавший опасные маневры, многократные выезды

на встречную полосу и на обочину. Водитель игнорировал требования об остановке, поэтому росгвардейцы перекрыли ему путь. От нарушителя исходил резкий запах алкоголя. В

ожидании сотрудников полиции водитель неоднократно пытался покинуть автомобиль

и место происшествия, но был остановленвоенным автоинспектором Северо-Западного округа Росгвардии. Нарушитель был передан сотрудникам для дальнейшего разбирательства.