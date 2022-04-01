В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии приступили к подготовке к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военные оркестры Росгвардии отработали в составе сводного оркестра выход на площадь, перестроение в составе подразделений, строевые приёмы при передвижении и на месте, исполнение маршей и государственного гимна Российской Федерации.
В состав сводного военного оркестра Санкт-Петербургского гарнизона вошли оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии, 33-й бригады оперативного назначения, специального моторизованного полка и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии.
В Санкт-Петербурге росгвардейцы приступили к подготовке к военному параду
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы приступили к подготовке к военному параду
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади военные оркестры Северо-Западного округа Росгвардии приступили к подготовке к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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