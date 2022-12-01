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Питерец.ру » Общество » Память маршала Жукова почтили росгвардейцы в Санкт-Петербурге

Память маршала Жукова почтили росгвардейцы в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Память маршала Жукова почтили росгвардейцы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге росгвардейцы почтили память Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Сегодня, в день 126-й годовщины рождения великого полководца, у его памятника в Московском парке Победы петербуржцы, ветераны, командование и курсанты Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы и почтили память.
Военный оркестр 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии исполнил для собравшихся композиции военных лет.

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