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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании

В Приморском районе задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании

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Опубликовал: Anton78
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В Приморском районе полицейскими задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании

В минувшую субботу около 21 часа 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе дома 34 по улице Яхтенная к нему с просьбой о помощи обратилась неизвестная девушка, которая сообщила о том, что подверглась насилию.
На место незамедлительно выехал наряд полиции, которому 23-летняя пострадавшая рассказала, что в одной из квартир дома 34 по Яхтенной улице ее часом ранее изнасиловал 34-летний знакомый, гражданин одного из государств ближнего зарубежья.
Со слов девушки, злоумышленник все еще находился в ее квартире.
Поднявшись в квартиру пострадавшей, правоохранители действительно обнаружили там подозреваемого.
Он был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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