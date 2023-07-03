В Приморском районе задержан иностранец, подозреваемый в изнасиловании

В минувшую субботу около 21 часа 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе дома 34 по улице Яхтенная к нему с просьбой о помощи обратилась неизвестная девушка, которая сообщила о том, что подверглась насилию.

На место незамедлительно выехал наряд полиции, которому 23-летняя пострадавшая рассказала, что в одной из квартир дома 34 по Яхтенной улице ее часом ранее изнасиловал 34-летний знакомый, гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Со слов девушки, злоумышленник все еще находился в ее квартире.

Поднявшись в квартиру пострадавшей, правоохранители действительно обнаружили там подозреваемого.

Он был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.