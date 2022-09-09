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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пьяное застолье закончилось поножовщиной

В Петербурге пьяное застолье закончилось поножовщиной

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан гражданин, ранивший своего гостя ножом

Вечером в минувшую среду около 23 часов 06 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире дома 244 по улице Пионерстроя ножевое ранение.

Незамедлительно прибывший на место произошедшего наряд полиции установил, что 21-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, находясь в гостях, в ходе конфликта нанес ножевое ранение 26-летнему хозяину, который госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. 

Подозреваемый задержан полицейскими по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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