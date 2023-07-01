В Колпино задержали водителя, сбившего на "Мазде" двоих и скрывшегося с места смертельного ДТП

Накануне поздним вечером около 23 часов 10 минут в Колпино, возле дома 60 по Пролетарской улице водитель, управляя автомобилем «Мазда-3» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, после чего, около дома 58 по указанной улице совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Форд Фокус» и, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся.

В результате ДТП 22 - летний пешеход от полученных травм скончался на месте, второй, 19 - летний, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спустя 40 минут дома 58 по Пролетарской улице сотрудниками Госавтоинспекции задержан 36-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения.

Задержанный доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения.