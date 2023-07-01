В Колпино автомобиль «Мазда-3» сбил двоих пешеходов и скрылся. Один из пострадавших погиб

Вчера поздним вечером около 23 часов 10 минут в городе Колпино, возле дома 60 по Пролетарской улице неустановленный водитель, управляя автомобилем «Мазда-3» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть слева направо, после чего, бросив автомобиль, с места происшествия скрылся.

В результате ДТП 22 - летний пешеход от полученных травм скончался на месте, второй, 19 - летний, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции ведут розыск сбежавшего.