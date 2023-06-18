В Колпино пьяный лихач на «Ладе Гранте» въехал в жилой дом

Вчера поздним вечером около 22 часов 20 минут возле дома 1/2 по набережной Комсомольского канала в городе Колпино 43-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Лада Гранта» не справился с управлением и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в дорожный знак и в жилой дом, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.