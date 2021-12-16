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Питерец.ру » Происшествия » По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Anton78
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Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на Невском проспекте

Поздним вечером в минувшую среду, около 22 часов 30 минут возле дома 20 по Невскому проспекту 43-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора двух пешеходов с последующим наездом на опору освещения.

В результате ДТП 23-летняя девушка - пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. 16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП пострадавший пешеход
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1 комментарий

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