По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело

Поздним вечером в минувшую среду, около 22 часов 30 минут возле дома 20 по Невскому проспекту 43-летний водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора двух пешеходов с последующим наездом на опору освещения.

В результате ДТП 23-летняя девушка - пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. 16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.