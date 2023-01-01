В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми

Сегодня утром около 08 часов 50 минут во дворе дома 6 по улице Новая в городе Кировск Ленинградской области каршеринговый автомобиль "Киа Рио" совершил наезд на 34-летнюю женщину и двоих ее малолетних детей, проживающих в соседнем доме. В результате ДТП женщина получила перелом ноги, 3-летний сын получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а 5-летняя дочь скончалась на месте.

Установлено, что в момент аварии автомобилем управлял 25-летний житель СПб, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за грубые нарушения ПДД.

«Каршеринг» в аренду взял его знакомый, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сиденье. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевшие находились у дома, когда автомобиль вылетел с дороги на газон, сбил людей, после чего врезался в припаркованный "Рено Логан".

Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.