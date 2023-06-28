В Ленобласти в ДТП попал генерал МВД Александр Травников

Ранним утром минувшего воскресенья около 03 часов на Сиреневой улице в деревне Липовая горка, Волосовского района Ленинградской области в ДТП получил тяжелые травмы генерал-лейтенант полиции, бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД 49-летний Александр Травников.

По предварительным данным, недалеко от своего загородного дома он двигался на квадроцикле по грунтовой дороге, не справился с управлением, столкнулся с препятствием и упал.

Постродавшего на вертолете доставили в одну из клиник Петербурга.

Медики зафиксировали травму живота и разрыв почки. Он был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.